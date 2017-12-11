11'inci Cumhurbaşkanlığı Müzesi yeni yılda kapılarını ziyaretçilere açıyor

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’DE 11\'inci Cumhurbaşkanlığı Müzesi yeni yılın ilk günlerinde ziyaretçilere kapılarını açacak. İnteraktif sunumların yer aldığı müzede Türk siyasi hayatına ilişkin önemli bilgi ve belgeler bulunuyor.

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampus alanında bulunan, 12\'nci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda yabancı devlet başkanı ve adamının katılımıyla geçen yıl açılışı yapılan müze, her gün saat 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Abdullah Gül\'ün özel önem verdiği 11\'inci Cumhurbaşkanı müze, AGÜ Sümer Kampus alanındaki Gül’ün kişisel eşyalarının yanı sıra yaptığı bazı konuşmalar, daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları, Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine verilen hediyeler, şilt, plaketler, çocukluk, gençlik, öğrencilik ve milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık dönemlerinde giydiği giysiler, kişisel eşyaları, Türkiye siyasi hayatının önemli dönüm noktaları ile ilgili interaktif sunumları yer alıyor.

AGÜ Sümer Kampus alanı içerisine kurulan Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı Müze ve Kütüphanesi toplam 3 blok ve 7 bin metrekare alandan oluşan restorasyon projesi olarak hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün hayatının anlatılacağı ve eşyalarının sergilendiği müze, eski cumhurbaşkanları; Atatürk, İsmet İnönü, Süleyman Demirel ve Celal Bayar için kurulan müzelerinden sonra beşinci olarak hayata geçti. Abdullah Gül’ün baba ocağı Kayseri’de kurulan müze için Cumhurbaşkanlığı’ndan bir ekip ABD\'ye giderek eski başkanlardan Franklin D. Roosevelt adına açılan ve ülkede ilk olan müzede incelemelerde bulunmuştu.



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