119 bin dolarınız varsa İstanbul dahil dünya turu sizi bekliyor

Tatiilcilerin rotasına yeni bir seçenek daha eklendi. Four Seasons otel zincri, konaklamadaki standartlarını havaya taşıyor. Otel zinciri, Boeing 757 uçağıyla aralarında İstanbul’un da bulunduğu rotalara uçakla dünya turu düzenliyor. Four Seasons logolu uçak, en lüks kruvaziyer konforuna sahip. ABD’den başlayıp Londra’da biten 24 günlük turun kişi başına maliyeti ise 119 bin dolar.

milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, otelin logosu uçağın gövdesinde yer alıyor. Uçağın içi de özelleştirildi. Deri koltuklar, pelüş halılar ve son derece modern lavabolarla donatıldı. Uçakta kablosuz internet de bulunuyor. Aşçıbaşının da yer aldığı görevliler rota boyunca 52 yolcunun spa işlemlerini, çay saatlerini ayarlıyor.

92 oteli bulunan Four Seasons’ın zengin müşterileri seyahat ve otellerde diğer alanlara göre daha fazla para harcayınca otel de yeni böyle bir turu organize etme kararı almış.

Boğaziçi’ndeki otelde kalış

Four Seasons ilk dünya turunu 2102 yılında başlattı. O zaman markasız jet kullanan otel, 78 yolcusunu bu tura çıkardı. Otelin Pazarlamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan Helstab, yeni jetin Tag Aviation’dan kiralandığını söyledi.

Four Seasons, en yüksek konforla dünyayı keşfetmek isteyen zenginlerin bu isteğini karşılamak için markalı jetini ise bu yıl hizmete sundu. Normal kullanımında 233 yolcu taşıyabilen uçak, şubat ayında havalandı.

Dokuz destinasyonla başladı. 24 günlük seyahat ABD Los Angeles’tan başlıyor. Bora Bora,Tayland, Hindistan ve Türkiye’de durarak yolunu Londra’ya çiziyor. Her konaklamada misafirler o ülkedeki Four Seasons otellerinde kalıyor. Turun kişi başı fiyatı 119 bin dolar olarak belirlenirken.

Tek odada çift kişilik konaklamada bu fiyat 130 bin dolara çıkıyor. Bir yıl önceki turda İstanbul’da Sultanahmet Four Seasons’ta konaklama sağlanırken, yeni turlarda Boğaziçi’ndeki otelin kullanılacağı öğrenildi.

Dokuz destinasyonlu yeni tur seçenekleri

Four Seasons’ın lüks turunun ikinci bir ayağı ise 16 günlük kültür ağırlıklı seyahati kapsıyor. İlk olarak nisan ayında yapılan Avrupa seyahati, müzeleri, tiyatroları, film galalarını ziyareti içeriyor. Bu gezinin günü daha az olduğu için fiyatı da biraz daha düşük tutuldu. Kabin ekibi ve uçak görevlilerinin bulunduğu jet tek kişi tarafından da kiralanabiliyor.

Four Seasons Jet, şu anda yeni rezervasyonlar için de açık. Şubat 2015’de, ABD Los Angeles’tan başlayıp İngiltere Londra’da bir kutlama yemeğiyle sona erecek 24 günlük seçenek var. 9 destinasyonu içeren seyahat; dinamik şehirler, egzotik Adalar, mimari harikalar ve doğal çevreyi kapsıyor.

Kültürle ilgilenen lüks severler için ise 16 günlük bir Avrupa turu daha bulunuyor. Milano, Prag, St. Petersburg gibi şehirler bu turda yer alıyor.



Dünya turu ise Ağustos 2015’de yine dokuz destinasyonla gerçekleştirilecek. Üç ve en yeni Four Seasons otelde kalışı kapsayan tur, Pekin’den başlayıp Marakaş’e, Maldiv adalarına kadar devam ediyor. Yine süresi 24 gün olacak. Her yolculuk hava yolculuğu, yer hizmetleri, planlı seyahatler ve yemekleri kapsıyor.