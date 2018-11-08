118 yaşındaki Fatma nine, ziyaretine gelen müdürü şaşırttı

BURSA, (DHA)- BURSA\'da hane hane gezerek ailelerin sıkıntılarını dinleyen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş, kapısını çaldığı bir evde 118 yaşındaki Fatma Bingöl ile karşılaşınca şaşırdı. Öneş\'in bir süre sohbet ettiği yaşlı kadının torunun da 76 yaşında olduğu öğrenildi.

Bursa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP) kapsamında Bursa’yı hane hane gezerek vatandaşların sıkıntısını dinlemek için Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Kumkadı Mahallesi\'ne gitti. Burada vatandaşları evlerinde ziyaret ederek dertlerini dinleyen Öneş ve ASDEP personeli, hatırını sordukları Fatma Bingöl’ün 118 yaşında olduğunu öğrendi. Bingöl’e selam verip bir sıkıntısı ve isteği olup olmadığını soran İl Müdürü Öneş, yaşlı kadınla uzun süre sohbet etti. Aile ve Sosyal Politikalar ekibi, kimliğinde 1 Temmuz 1900 Selanik doğumlu yazan ve karşısındaki kişi ile oturup sohbet edebilen, sağlıklı görüntüsü ile de dikkat çeken 118 yaşındaki Fatma Bingöl\'ün elini öpüp, duasını alarak yanından ayrıldı.

Fatma Bingöl, oturduğu evde torununun torunuyla birlikte yaşıyor. Yaşlı kadının torunu ise 76 yaşında. Fatma Bingöl, en yaşlı elektrik abonesi olarak, geçtiğimiz Eylül ayında Limak Enerji yetkililerince ziyaret edilmişti.

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