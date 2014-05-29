118 kişilik geçici iş için 8 bin başvuru

Adana'da, orman yangınlarıyla mücadelede 5 ay 29 gün süreyle çalışılacak geçici iş için 118 kişinin kurayla işe alınacağını duyuruldu. Eğitim durumu, cinsiyet ve yaş sınırlamasının olmadığı, günlük 54 lira yevmiye verilecek iş için Türkiye İş Kurumu aracılığıyla başvuran 8 bin 78 kişi, kuranın çekileceği spor salonunu doldurdu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Binlerce başvuru arasından kurada ismi çıkan 354 kişi sevindi. Ancak, kurada ismi çıkanlar da daha sonra mülakata çağırılacak ve onların arasından işe alınacak 118 kişi belirlenecek.