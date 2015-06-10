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118 emniyet müdürü emekliye sevk edildi

Emekliye ayrılanlar arasında 17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınanlar da var

10 Haziran 2015 16:14

 

Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM) Yüksek Değerlendirme Kurulu, 19’u birinci sınıf olmak üzere 118 emniyet müdürünü emekliye sevk etti. Kurul daha öncede bin 142’si birinci sınıf olmak üzere bin 776 emniyet müdür ve amirini emekliye sevk etmişti.

 

17 Aralık sonrası görevden alınanlar 

 

EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu, aralarında 17-25 Aralık operasyonları sonrası görevden alınanlar ve haklarında soruşturma açılanlar ile kadro yetersizliğinden  görevlendirme yapılamayan emniyet müdürlerinin durumunu ele aldı. Bir haftalık değerlendirme toplantılarının ardından 19u birinci sınıf, 49’u ikinci sınıf, 27’si üçüncü sınıf, 23’ü dördüncü sınıf olmak üzere 118 emniyet müdürünün emekliliğine karar verildi.

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