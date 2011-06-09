-118 BİN 409 YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerle devlette 118 bin 409 yeni kadro ihdas edildi. Dünkü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 9 yeni bakanlığın teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamelere göre, ihdas edilen kadrolarda 9 müsteşar, 29 müsteşar yardımcısı ve 53 genel müdür görev yapacak. 9 yeni icracı bakanlık içinde en fazla kamu görevlisi, 50 bin 818 kadro ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışacak. Kadro açısından bu bakanlığı 24 bin 249 kadroyla Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı, 17 bin 648 kadroyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 14 bin 967 kadroyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 4 bin 880 kadroyla da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı takip edecek. Diğer yeni bakanlıklardan Ekonomi Bakanlığına 3 bin 195, Kalkınma Bakanlığına 1.357, Gençlik ve Spor Bakanlığına 1.102, Avrupa Birliği Bakanlığına da 33 kadro ihdas edilirken, Doğu Anadolu Bölgesi ve Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarının kadro sayısı da 140 olarak belirlendi. -20 BAKAN YARDIMCISI- Bir başka Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni dönemde atanacak bakan yardımcılıkları için de 20 kadro ihdas edildi. Yeni düzenlemeler kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığında 12, Gençlik ve Spor Bakanlığında da 802 kadronun iptali yoluna gidildi. Bu arada Devlet Personel Başkanlığı, mevcut ve yeni kadrolara göre yeni düzenlemeye gidecek. Bu çerçevede mevcut bazı kadrolarda değişiklik yapacak. -İŞTE YENİ BAKANLIKLARIN TEŞKİLAT YAPILARI- Yürürlüğe giren kanun hükmünde kararnamelerle kurulan yeni icracı bakanlıklar ile diğer teşkilatlarda ihdas edilen yeni kadrolar şöyle: /* BAKANLIKLAR MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR GENEL MÜDÜR TOPLAM KADRO YARD. ------------------------------- -------- -------- ----------- ------------ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 14.967 Merkez 1 3 5 1.678 Taşra - - - 12.766 Döner Sermaye 243 Bakanlık Müşaviri, araştırmacı - - - 280 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 33 Merkez 1 4 - 33 (İptal edilen kadrolar 12) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 4.880 Merkez 1 3 6 2.182 Taşra - - - 2.698 ÇEVRE, ORMAN VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 24.249 Merkez 1 4 7 7.514 Taşra - - - 15.071 Döner Sermaye - - - 22 Orman Genel Müdürlüğü - - - 1.642 EKONOMİ BAKANLIĞI 3.195 Merkez 1 3 8 2.120 Taşra - - - 800 Döner Sermaye - - - 25 Yurtdışı - - - 250 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1.102 Merkez 1 2 2 301 Taşra - - - 801 (İptal edilen kadrolar 802) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 50.818 Merkez 1 3 8 6.442 Taşra - - - 43.405 Döner Sermaye - - - 966 Yurt dışı - - - 5 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 17.648 Merkez 1 3 9 2.906 Taşra - - - 13.922 Döner Sermaye - - - 800 Yurt dışı - - - 20 KALKINMA BAKANLIĞI 1.357 Merkez 1 4 8 1.346 Yurt dışı - - - 11 DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE KONYA OVASI BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIKLARI - - - 140 BAKAN YARDIMCILIKLARI - - - 20 GENEL TOPLAM 118.409 */