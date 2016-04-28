117 liralık geçiş ücreti olan Osman Gazi Köprüsü’nde indirime mi gidilecek?

İzmir-İstanbul arasını 3,5-4 saate indirecek olan ve gidiş-dönüş ücreti 35 dolar + KDV olarak açıklanan Osman Gazi Köprüsü'nde bir fiyat düzenlemesine gidilmesi konuşuluyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın gelen tepkiler üzerine “Alternatif bir çalışma yapılmasını” istediği belirtildi.

Yıldırım, İzmit Körfezi'nde yapılan Osman Gazi Köprüsü’nden geçiş ücretinin 117 lira olmasıyla ilgili olarak, "Bedava bir şey yok. Alternatifi var. Pahalı bulan Körfez’i dolaşır, gemiyle geçer. Bu bir finansman modelidir. 50 sene daha mı bekleyeceğiz?" demişti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'in haberine göre, Ulaştırma Bakanlığının, haftanın belli günleri, ya da günün belirli saatleri arasında, daha düşük bir ücret uygulanması formülünü gündemine aldığı bildirildi.

Tek gidiş 25, gidiş-dönüş 35 dolar+KDV olarak öngörülen ücrete yönelik eleştiriler üzerine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bürokratlarına talimat vererek ‘’Alternatif bir çalışma yapılmasını’’ istedi.

Bakan Yıldırım, ‘’Zaman ve yakıt maliyeti hesap edilince bu köprü aslında pahalı değil, ayrıca güvenli. Ama bakalım, ücretlerle ilgili bir alternatif üretilebiliyorsa çalışalım’’ diyerek bürokratlarına talimat verdi. İlk etapta da ‘’Fiyat aynı kalmak kaydı ile, haftanın belirli günleri ya da saatlerinde daha düşük bir ücret uygulanabileceği’’ formülü gündeme geldi. Bu konudaki çalışmalar ve alternatif planlamalar devam ediyor.

Osman Gazi köprüsünde ihaleyi Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi ve Göçay konsorsiyumu kazanmış ve projeyi tamamlamıştı. Alt taşeronluğu ise Japon IHI-ITOCHU konsorsiyumu üstlenmişti. Günlük 75 bin araç geçişinin garanti edildiği bu projeyle ilgili, bu sayı altına düşülmesi halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü yani devlet, farkı işletmeciye ödeyecek.