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Dünya

116 KADINA TECAVÜZE ÖLÜM CEZASI ŞANGHAY (A.A)

19 Nisan 2011 12:04

-116 KADINA TECAVÜZE ÖLÜM CEZASI ŞANGHAY (A.A) - 19.04.2011 - Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde 46 yaşında bir çiftçi, 1993 ile 2009 yılları arasında 116 kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırıldı. China Daily gazetesinin haberine göre, Day Çingçıng, çıkarıldığı ilk mahkemede suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmış, ardından temyize başvurmuştu. Day'ın genelde geceleri saldırdığını kaydeden bölgede görevli polis Yang Yongkui, zanlının yakalandıktan sonra 100 civarında kadına tecavüz ettiğini itiraf etmesi üzerine şoke olduklarını belirtti. Day'ı tanıyanlar, duruma çok şaşırdıklarını, zira kendisini fazla konuşmayan, dürüst bir insan olarak bildiklerini ifade ettiler. Avukat Çın Vey, cinsellik konusunda çok muhafazakar olan köylü kadınların utançtan tecavüzü anlatamadıklarını kaydetti.

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