116 adet 'süper uçak' alınacak

T24 - Bakan Gönül, ABD ve İngiltere önderliğinde,Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak yürüttüğü F-35 Savaş Uçağı Projesi’ne 10 milyar dolarlık katılım payı öngörüldüğünü ve 116 uçak alınacağını bildirdi.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Türkiye’nin 16’sı opsiyonlu 116 yatay iniş kalkış yapabilen F-35 savaş uçağı almayı planladığını açıkladı. Gönül, ABD ve İngiltere önderliğinde ve Türkiye’nin aralarında bulunduğu 9 ülkeden oluşan konsorsiyumun yürüttüğü F-35 Savaş Uçağı Projesi’ne 10 milyar dolarlık katılım payı öngördüklerini belirtti.

Gönül, MHP İzmir Milletvekili Erdal Sipahi’nin F-35 Savaş Uçağı Projesi’ne katılım ve uçak alımlarına ilişkin soruları üzerine 17 Ocak 2011’de TBMM’ye kapsamlı bir yazı gönderdi.



Üç tip F-35 üretilecek

F-35 Savaş Uçağı Projesi’nin ABD ve İngiltere önderliğinde ve Türkiye, İtalya, Hollanda, Avustralya, Kanada, Danimarka ve Norveç’in bulunduğu 9 ülkeden oluşan konsorsiyum tarafından yürütüldüğünü belirten Gönül, bu 9 ülkenin almayı planladığı toplam savaş uçağı sayısının 3 bin 140 olduğunu açıkladı.

F-35 projesi kapsamında üretilmesi planlanan üç ayrı tip uçak bulunduğunu belirten Gönül, bunları; “Konvansiyonel (yatay) İniş Kalkış Yapabilen (CTOL), Kısa Kalkış-Dikine İniş Yapabilen (STOVL) ve Uçak Gemisine İnebilen (CV)” olarak sıraladı.

Gönül, Türkiye’nin henüz sipariş kararını vermemekle birlikte 16’sı opsiyonlu 116 adet CTOL tipi F-35 almayı planladığını belirterek şunları söyledi:

“Projenin toplam maliyeti uçak sipariş kararının verilmesini müteakip yapılacak müzakereler neticesinde kesinleşecek. Projenin doğası gereği, ülkeler geliştirme maliyetlerini paylaşarak uçak alım kararlarını tedarik planları çerçevesinde ayrıca vermektedir. Bu noktadan hareketle opsiyon hakkımız saklı olup, Türkiye henüz uçak alım kararını vermemiştir.”



10 milyar dolarlık katılım

Gönül, Türkiye’nin 9 ülkenin bulunduğu projede ilk aşamada konsept gösterimi için 6 milyon dolar, sistem geliştirme için 175 milyon dolar, üretim destek ve sürekli iyileştirme için 748 milyon dolar taahhütte bulunduğunu açıkladı.



İlk uçak 2014'te

ABD, İngiltere önderliğindeki projede Türkiye’nin yanı sıra İtalya, Hollanda, Kanada, Avustralya, Norveç ve Danimarka yer aldı. Projede Lockheed Martin, BAE Systems ve Northrop Grumman firmaları ana yüklenici olarak görev alıyor. Uçakların orta gövdesiyle motor dahil bazı parçaları Türkiye’de TAI tarafından üretilecek. F-35 savaş uçaklarından 3 bin 173 adet üretilecek, Türkiye’nin ilk F-35 taarruz uçağı 2014 yılında TSK envanterine girecek. Bu uçaklar halen kullanılan F4 ve F16 uçaklarının yerini alacak, 2050 yılına kadar Türkiye’nin en önemli silah sistemi olacak. İleriki aşamalarda F16’lar eğitim uçağı olarak kullanılacak.

F35’in genel özellikleri

- Uzunluk: 15.37 m.

- Yükseklik: 5.28 m.

- Kanat açıklığı: 10.65 m.

- Boş ağırlığı: 13.170 kg (A)

- Yüklü ağırlığı: 20.100 kg

- Azami Kalkış Ağırlığı: 27.200 kg