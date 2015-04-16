1150 birinci sınıf emniyet müdürü emekliye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1725 birinci sınıf emniyet müdüründen 1150’si emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilecek personel sayısının 3 bin 500’ü geçmesi bekleniyor. Emniyet kaynakları, emekliye sevk edilen polis şeflerinin büyük çoğunluğunun paralel yapı ile bağlantılı olduğunu öne sürüyor.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Celalettin Lekesiz başkanlığında pazartesi başlayan Yüksek Değerlendirme Kurulu, bugün de toplantısına devam edecek. Hürriyet’te yer alan haberine göre, üç gündür süren toplantılarda, emekliye sevk edilecek yaklaşık 3 bin 500 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün dosyaları ele alındı.

17 Aralık müdürleri gitti

Kurul, 1’inci sınıf emniyet müdürü kadrosundaki 1725 kişinin durumunu sonuçlandırdı. 1150 1’inci sınıf emniyet müdürü kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Kurul bugün de 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıf emniyet müdürlerinin dosyasını değerlendirecek. Bu rütbelerden de yaklaşık 2 bin 400 polisin emekli edileceği öğrenildi.

Kurul’un, emekliliğe hak kazanmış ya da aynı rütbede 5 yıl bekleyip “kadrosuzluk” gerekçesiyle terfi edememiş emniyet müdürleriyle, haklarında açılan soruşturma sonucu ceza alanları emekliye sevk ettiği kaydedildi. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk operasyonunda görev alan ve ardından ‘paralel yapı’ iddiasıyla haklarında soruşturma açılan, açığa alınan ve pasif görevlere kaydırılmış emniyet müdürlerinin de emekliye sevk edildiği belirtildi. Emekliye sevk edilenler arasında 17 Aralık öncesi Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdür yardımcılarının bulunduğu bildirildi.