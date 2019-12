-115 yaşındaki Gazzeli Hamoda nine Türkiye aşığı GAZZE (A.A) - 30.09.2011 - Gazze Osmanlı idaresindeyken doğan 115 yaşındaki Alemiya Hamoda'ya "Türkiye" deyince akan sular duruyor. Gazze'nin Osmanlı sınırları içinde yer aldığı dönemde, bir Osmanlı askerinin kızı olarak dünyaya gelen Hamoda nine, AA ekibini "Ölmeden önce Türkleri gördüm, çok şükür Allah'a" sözleriyle karşıladı. Osmanlı döneminde hep Türklerle birlikte yaşadıklarını anlatan Hamoda nine, "Türkiye'yi nasıl sevmem? Tüm Türk milletine tek tek selamlarımı iletin. Allah şehitlerinize rahmet etsin. Tekrar hoşgeldiniz" diye konuştu. Çeşitli Türk yardım kuruluşlarının evine kadar geldiğini ve un, tereyağı, para yardımında bulunduklarını aktaran Hamoda nine, "Beni öptüler, bana çok saygı gösterdiler. Onları çok sevdim" dedi. Hamoda nine, hayatı boyunca hiç doktora gitmediğini ve şu anda da tedavi gerektiren bir hastalığının bulunmadığını söyledi. Sigaradan uzak durduğunu ve sürekli zeytinyağı ile beslendiğini ifade eden 115 yaşındaki Hamoda nine, günlük hayatını kendi kendine sürdürebildiğini kaydetti. İsrail'e karşı verilen tarihi mücadeleye şahitlik eden Hamoda nine, "Artık savaşlara alıştım. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar İsrail'den korkmam" sözleriyle vatanına bağlılığını vurguladı. Babasının askerden döndükten bir ay sonra, eşinin ise 41 yıl önce vefat ettiğini anlatan Alemiya Hamoda'nın 4 kız, 1 erkek çocuğu var. En büyük çocuğu 95 yaşında olan Hamoda nine, 80 yaşındaki oğlu ve 78 yaşındaki geliniyle birlikte yaşıyor.