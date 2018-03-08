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'115 hamile çocuk' skandalını ortaya çıkaran İclal Nergiz'e 'yılın memuru' ödülü (2)- Yeniden

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA) - İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 115 çocuğun hamile kaldığı, bu olayın gizlendiği, valiliğin de soruşturma izni vermediği skandalını ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz'e, kültür-

08 Mart 2018 19:23

Ferit ASLAN/BATMAN, (DHA) - İSTANBUL Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki 115 çocuğun hamile kaldığı, bu olayın gizlendiği, valiliğin de soruşturma izni vermediği skandalını ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz\'e, kültür- sanat dergisi tarafından Batman\'da \'yılın memuru\' ödülü verildi.
Kültür- sanat dergisi tarafından bu yıl kadına şiddetle mücadele, kız çocuklarının okullaşmasını destekleme ve toplumsal dayanışma konularında ödüller verdi. Baş editörlüğünü sosyolog Yusuf Arslan\'ın yaptığı ve her ay \'nöbetçi editörlük\' sistemiyle bir ilden çıkarılan dergi tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki \'115 hamile çocuk\' skandalını ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz\'e \'yılın memuru\' ödülü verildi. Nergiz, Batman\'daki törene katılamazken, plaketi kargo ile gönderildi. 
Sosyolog Arslan, İclal Nergiz\'e olayın üzerine cesurca gittiği için ödül verdiklerini belirterek, \"Kendisini \'yılın memuru\' seçtik. İclal Hanım gibi bu konuların üzerine cesurca giden ve bu konularla mücadele eden kişi ve kurumlara ihtiyacımız vardır\" dedi. 

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