115 'hamile çocuk' skandalını ortaya çıkaran personele sürgün, hakkında soruşturma talep edilen doktora terfi!

İstanbul Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte 115 hamile çocuğun başvuru yapmasına rağmen kamu görevlilerine bildirimde bulunulmadığını ortaya çıkaran Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz sürülürken, soruşturma dilekçesinde adı geçmesine rağmen hakkında soruşturma izni verilmeyen doktor terfi aldı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 115 hamile çocuğa ilişkin suçlanan iki kamu görevlisine yönelik yürütülen soruşturmada Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı İclal Nergiz (32), hastaneye 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında olan 115 çocuğun hamile olduğunu, bu kayıtların zorunlu olduğu halde polise bildirilmediğini saptayıp hazırladığı tutanakla durumu 3 Ekim günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmişti.

Skandalı ortaya çıkaran personele sürgün

Sosyal Hizmet Uzmanı Nergiz, geçen 2 Ekim’de 115 çocuğa ilişkin kayıtları hastane yönetimine bildirdikten sonra Sefaköy’de bulunan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görevlendirilmişti.

Nergiz bu birimde çalıştığı süreçte hastane yönetimi 12 Ocak’ta yeni bir karar aldı. Bu kararla Nergiz, hastane binası içinde bulunan Çocuk Ergen Turkuaz Umutlar Merkezi’nde görevlendirildi. Olayın gündeme gelmesinden 6 gün sonra hastane yönetimi yeni bir kararla Nergiz’in görevlendirme kararının iptal edildiğini belirtti.

Kararda imzası bulunan hastane Başhekimi Doç. Dr. Kerem Erkalp ise, görevlendirme yazısına ilişkin alınan iptal kararının kendi tasarrufları olduğuna işaret ederek “Bunu sorgulamak gazetecinin görevi değil” yanıtı verdi.

Rapordan sonra izin çıkmadı

Olayın ardından savcılık, Nergis'in başvuru dilekçesinde suçlanan iki kamu görevlisi ile ilgili soruşturma izni talep etti. İstanbul Valiliği de, İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazarak, şikâyete konu iddiaların araştırılması için inceleme yapılmasını istedi. Ön inceleme için Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Mevlit Yurtseven, hastaneye giderek yerinde inceleme yaptı.

Dr. Yurtseven ön incelemeci olarak, şikâyeti yapan Nergiz’in yanı sıra suçlanan isimler Başhekim Yardımcısı Dr. Akif Akça (60) ve hastane personeli Nazlıcan Dilber’in ifadelerini aldı. Dr. Yurtseven raporunu 27 Kasım günü tamamladı. Raporda, suçlanan kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş belirtildi. Valilik de gelen rapor sonrası 4 Aralık günü söz konusu kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Valiliğin bu yazısından 9 gün sonra ise dikkat çekici bir atamanın yapıldığı anlaşıldı. Suçlanan isim Dr. Akif Akça, ön incelemeci olarak görevlendirilen Dr. Mevlit Yurtseven’in başhekim olarak görev yaptığı Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atandı.

O karar iptal edildi

Bu arada, valiliğin soruşturma izni vermediği iki kamu görevlisi ile ilgili kararı da, yapılan itiraz sonrası, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi geçen 25 Ocak’ta iptal etti. İptal kararında, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu belirtildi.