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Spor

115 golün 61'i yabancılardan İZMİR (A.A)

11 Ekim 2011 13:34

-115 golün 61'i yabancılardan İZMİR (A.A) - 11.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada atılan 115 golün 61'i yabancı oyuncular tarafından kaydedildi. Ligde ilk 5 haftada oynanan müsabakalarda kaydedilen 115 golün 80'i ayakla, 23'ü kafayla, 9'u ise penaltıdan atılırken, 3 futbolcu da kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. 78 farklı ismin 115 gol kaydettiği ligde en golcü isimler 7 gol kaydeden Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, 5'er gol atan Mersin İdmanyurdu'ndan Mert Nobre ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Webo oldu. -Goller yabancılardan- Ligde şu ana kadar atılan 115 golün 61'i yabancı oyunculardan gelirken, 51 golü de Türk oyuncular kaydetti. Ligde ilk 5 haftalık periyotta Ankaragücü'nden Jan Rajnoch, Mersin İdmanyurdu'ndan Joseph Boum ve Medical Park Antalyaspor'dan Milchev Minev kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. İlk 5 haftada Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'un bütün gollerini Türk oyuncular atarken, Sivasspor'un bütün gollerinde yabancı oyuncuların imzası bulunuyor. /* Takım                    Yerli  Yabancı ---------------------------------------- Ankaragücü                 2        2 Medical Park Antalyaspor   5        - Beşiktaş                   1        6 Bursaspor                  6        4 Eskişehirspor              3        3 Fenerbahçe                 2        8 Galatasaray                3        5 Gaziantepspor              1        1 Gençlerbirliði             4        1 İstanbul B.B.              2        6 Kardemir Karabükspor       3        3 Kayserispor                2        2 Manisaspor                 3        1 Mersin İdmanyurdu          3        5 Orduspor                   2        2 Samsunspor                 2        4 Sivasspor                  -        8 Trabzonspor                7        -                          --------------                  Toplam    51      61 */ Not: Oyuncuların kendi kalelerine attığı goller tabloda yer almamıştır. -Gollerin yüzde 25'i son 15 dakikada- Ligde atılan 115 golün dağılımına bakıldığında, takımların 29 gol attığı karşılaşmaların son 15 dakikası en fazla gol atılan bölümü oldu. 76-90. dakikalar arası şu ana kadar atılan gollerin yüzde 25'i kaydedilirken, ilk 15 dakika 11 golle en az gol atılan zaman dilimi oldu. Ligde şu ana kadar atılan /* Periyot    Gol --------  ----- 0-15       11 16-30       21 31-45       20 46-60       21 61-75       13 76-90       29 */

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