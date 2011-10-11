-115 golün 61'i yabancılardan İZMİR (A.A) - 11.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk 5 haftada atılan 115 golün 61'i yabancı oyuncular tarafından kaydedildi. Ligde ilk 5 haftada oynanan müsabakalarda kaydedilen 115 golün 80'i ayakla, 23'ü kafayla, 9'u ise penaltıdan atılırken, 3 futbolcu da kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. 78 farklı ismin 115 gol kaydettiği ligde en golcü isimler 7 gol kaydeden Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, 5'er gol atan Mersin İdmanyurdu'ndan Mert Nobre ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Webo oldu. -Goller yabancılardan- Ligde şu ana kadar atılan 115 golün 61'i yabancı oyunculardan gelirken, 51 golü de Türk oyuncular kaydetti. Ligde ilk 5 haftalık periyotta Ankaragücü'nden Jan Rajnoch, Mersin İdmanyurdu'ndan Joseph Boum ve Medical Park Antalyaspor'dan Milchev Minev kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. İlk 5 haftada Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'un bütün gollerini Türk oyuncular atarken, Sivasspor'un bütün gollerinde yabancı oyuncuların imzası bulunuyor. /* Takım Yerli Yabancı ---------------------------------------- Ankaragücü 2 2 Medical Park Antalyaspor 5 - Beşiktaş 1 6 Bursaspor 6 4 Eskişehirspor 3 3 Fenerbahçe 2 8 Galatasaray 3 5 Gaziantepspor 1 1 Gençlerbirliði 4 1 İstanbul B.B. 2 6 Kardemir Karabükspor 3 3 Kayserispor 2 2 Manisaspor 3 1 Mersin İdmanyurdu 3 5 Orduspor 2 2 Samsunspor 2 4 Sivasspor - 8 Trabzonspor 7 - -------------- Toplam 51 61 */ Not: Oyuncuların kendi kalelerine attığı goller tabloda yer almamıştır. -Gollerin yüzde 25'i son 15 dakikada- Ligde atılan 115 golün dağılımına bakıldığında, takımların 29 gol attığı karşılaşmaların son 15 dakikası en fazla gol atılan bölümü oldu. 76-90. dakikalar arası şu ana kadar atılan gollerin yüzde 25'i kaydedilirken, ilk 15 dakika 11 golle en az gol atılan zaman dilimi oldu. Ligde şu ana kadar atılan /* Periyot Gol -------- ----- 0-15 11 16-30 21 31-45 20 46-60 21 61-75 13 76-90 29 */