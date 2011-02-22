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‘114 toplu mezarda bin 469 kişi bulundu’

Mutki’de çöplük alanda yapılan kazılarda bulunan kemiklerin insana ait olduğu öne sürülmüştü...

22 Şubat 2011 02:00

T24 - Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Güneydoğu Anadolu’daki toplu mezar iddiaları ve açılan toplu mezarlar için oluşturduğu inceleme heyeti, çalışmalarını tamamladı.

Mutki’de çöplük alanda yapılan kazılarda bulunan kemiklerin insana ait olduğu öne sürülmüştü. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

‘114 toplu mezarda bin 469 kişi bulundu’ 

Heyet, bölgede, bin 469 kişiye ait kemiklerin bulunduğu 114 toplu mezarın tespit edildiği bilgisine ulaştı. TTB yetkilileri, açılan mezarlarda Minnnesota Otopsi Protokolü’ne uyulmasını istedi. TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu, düzenlediği basın toplantısında, TTB heyetinin, toplu mezarlarda incelemelerde bulunduğunu, kayıp yakınları, görgü tanıkları, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüştüğünü bildirdi. 


'Görününden büyük'

İnceleme heyetinde bulunan TTB Merkez Konseyi üyesi Osman Öztürk de bölgede bin 469 kişiye ait kemiklerin bulunduğu 114 toplu mezarın tespit edildiğini; açılan 26 toplu mezarda 171 kişinin kemiklerine rastlandığı bilgisine ulaşıldığını söyledi. Öztürk, “Ancak olayın gerçek boyutları çok daha büyüktür. Toplu mezarların şehir merkezlerinden, yol kenarlarından, çöplüklerden kırsal alana kadar değişik bölgelerde mevcut olduğu anlaşılmaktadır” dedi.



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