113 'dev' eser: 1- yolun ilk kısmı, 2- yolun ikinci kısmı, 3- yolun üçüncü kısmı

Bugün Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na ait 113 eserin arasında, Artvin-Erzurum yolunun ilk bölümü, ikinci bölümü ve üçüncü bölümü birer eser olarak sayılıyor. Yol üzerinde bulunan tünellerin havalandırma, yangın söndürme ve sinyalizasyon sistemleri de ayrı başlıklarla eser olarak sayılıyor.

Fırat Kozok, Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberinde, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın törenle bugün açacağı ve günlerdir televizyonlarda “113 dev eser” olara duyurulan yapıları mercek altına aldı. Listedeki dev eserler arasında, fidanlık borsası ve ıtri bitkiler merkezi gibi yapılar yer alıyor.

Yapılan bazı yatırımlar ise listede taksit taksit bölünmüş durumda. Örneğin Artvin - Erzurum devlet karayolu birinci kısım, ikinci kısım diye başlıyor ve üçüncü kısımda sonuçlanıyor. Ancak bu tek yatırım listede 3 ayrı yer kaplıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bir gelenek haline getirilen toplu açılışların ilki, 110 tesisle 10.10.2010’da yapılmıştı. Bakanlık 11.11.2011’de tamamladığı 111 tesisi, 12.12.2012’de ise 112 tesisi Başbakan Erdoğan’ın katıldığı törenlerle açtı.

Bakanlık bu yıl da 2013'e uygun olarak 113 yapının açılışını yapıyor. Açılış töreni daha önce olduğu gibi Başbakan Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacak. Ankara’da düzenlenecek törenle açılacak eserler arasında şunlar bulunuyor:

- Aromatik bitkiler merkezi

- Ankara’dan açılışları gerçekleştirilecek 113 tesis arasında 36 baraj, 6 içmesuyu temin tesisi, 2 atıksu arıtma tesisi, 26 sulama tesisi, 22 taşkın koruma tesisi ve 10 ulaşım tesisi var.

- Afyonkarahisar tıbbi ve aromatik bitkiler merkezi, Sakarya’daki fidanlık borsası yine tesislerden bazıları.

- Yangın önleme tesisleri, yangın havuzları ve göletleri, şehir ormanları, mesire yerleri, Manisa Spil Dağı Milli Parkı altyapı projesi, milli park projeleri, otomatik meteorolojik gözlem istasyonları (OMGİ), havaalanı OMGİ’ler, seyyar meteorolojik sistemler, deniz radarları ve deniz OMGİ’ler de açılışı yapılacak tesisler listesinde yer alıyor.

1 yola 3 başlık!

- Diğer yandan 9 proje paketiyle, Artvin - Erzurum devlet yolu da yer alıyor. Ancak 113 rakamına ulaşmak için yol projesi de 3 başlık halinde gösterilmiş. Örneğin listenin 93. sırasında “Artvin-Erzurum, Artvin-Ardahan ve Artvin-Ardanuç devlet yolları” başlığı yer alırken, 94. sırada “Artvin-Erzurum devlet yolu 1. kısım”, 95. sırada “Artvin Erzurum devlet yolu 2. kısım”, 96. sırada “Artvin-Erzurum devlet yolu 2. kısım ikmali”, 97. sırada “Artvin-Erzurum devlet yolu 3. kısım” ve 98. sırada da “Artvin-Erzurum devlet yolu 3. kısım ikmali” başlıkları dikkat çekiyor.

- Listede Artvin-Erzurum karayolu üzerinde bulunan tünellerin aydınlatma, havalandırma, yangın söndürme ve sinyalizasyon sistemleri bile bir başlık olarak yer alıyor. Elektrik teçhizatları ve trafo merkezleri de bu törende açılacak.

Erdoğan tarafından toplu olarak açılacak 113 dev eserin toplam yatırım maliyeti ise 3 milyar 250 milyon TL olarak hesaplandı.