112'yi ararken dikkat!

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından 112 Acil yardım servisine nasıl ve hangi koşullarda ulaşılabileceği konusu da gündeme gelirken, bu konuda toplumdan birçok kişinin bilgi sahibi olmadığı belirtildi.



Buna göre, İl sağlık müdürlükleri bünyesinde kurulmuş olan 112 Acil Yardım servisleri, sabit telefonlardan, ankesörlü veya cep telefonlarından ücretsiz aranabiliyor.



Teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda 112 servisini aramak için şarjı olan herhangi bir cep telefonu yeterli. Acil yardım servisine içinde sim kart ve kontör bulunmayan bir cep telefonundan da ücretsiz olarak ulaşılıyor. Acil yardım servisleri, dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığı için cep telefonları bu numaraya otomatik olarak kodlanıyor ve acil çağrı yapılıyor. Turkcell’in çözüm ortağı Teleses Yönetim Kurulu Başkanı Recep Uzelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok kişinin pahalı ve özellikli cep telefonu almasına rağmen, bu telefonların teknik özelliklerini yeterince bilmediğini ya da kullanmadıklarını söyledi.



Toplumdaki üst düzey kişilerin bile cep telefonlarının sadece "yes" ve "no" tuşlarını kullandığını, diğer özelliklerini bilmediğini anlatan Uzelli, "Teknolojinin bize sunduğu nimetleri kullanmayı bilmiyoruz" dedi. Herhangi bir acil durumda cep telefonuyla 112 servisinin aranması noktasında birçok kişinin bilgi sahibi olmadığını dile getiren Uzelli, 112 servisini aramak için şarjı olan herhangi bir cep telefonunun yeterli olduğunu, içinde kontör olmayan veya sim kartı bulunmayan cep telefonlarından da 112’nin aranabildiğine işaret etti.



Tuş kilidini açmadan da aranıyor



Her operatörün bunu sağlamakla yükümlü olduğunu ifade eden Uzelli, 112’yi aramak için cep telefonunun tuş kilidini bile açmaya gerek olmadığını belirtti. Cep telefonu operatörünün sinyalinin alınmadığı durumlarda telefonun kapatılıp, pin ekranı geldiğinde 112 servisinin aranabileceğini anlatan Uzelli, böylece en yakın ve en iyi sinyalin alındığı baz istasyonunun kullanılabildiğini kaydetti.



Aradığınızda net ifadeler kullanın



Öte yandan, sistemin diğer yanına bakıldığında ise 24 saat hizmet veren 112 Acil Yardım servisi komuta merkezlerinde çalışan kişi sayısı il nüfusuna göre değişiyor. Günün hangi saati olursa olsun 112 arandığında gerekli görülen durumlarda belirtilen adrese 1 doktor, 1 sağlık personeli ve 1 şoförden oluşan ekip ile tam teşekküllü ambulans yollanıyor.



Yetkililer, acil bir durumda 112 acil yardım servisi arandığında karşıdaki görevliyle sakin şekilde, net ifadelerle konuşulmasının önemine işaret ediyor. Yardım talep edilirken yer tarifinin iyi yapılması gerektiğini ifade eden yetkililer, etrafta bulunan market, okul, cami, karakol gibi ayrıntıların belirtilmesinin söz konusu yere daha hızlı ulaşmak için önemli olduğuna dikkati çekiyor.



Yetkililer ayrıca telefondaki 112 görevlisine hastalığın veya yaralanmanın tarifinin yapılması, hasta veya yaralı sayısı ile arayan kişinin adı, soyadı ve telefon numarasının bildirilmesi, aksi söylenmedikçe telefonun kapatılmaması gerektiğini belirtiyor.



Her ilin 112’si farklı



112 servisinin çalışma sistemiyle ilgili bilgi veren yetkililer, şunları kaydetti:

"112’yi aradığınızda karşınıza, bulunduğunuz ilin merkezindeki komuta kontrol merkezi çıkar. Yani hangi şehirden arıyorsanız o şehrin 112 görevlisi karşınıza çıkar.



Cep telefonunun 112’yi arayabilmesi için en az bir şebeke tarafından sinyal alması gerekiyor. Örneğin telefonun operatörü Turkcell ve bölgede Turkcell’in baz istasyonu yok. Doğal olarak telefonla hiçbir yer aranmaz ancak çevrede Avea veya Vodafone operatörlerinden herhangi birinin baz istasyonu varsa cep telefonu bu baz istasyonunu kullanarak acil çağrı yapabilir. Yani 112, telefon operatörlerinden bağımsızdır." Yetkililer, 112 arandığında telefon numarasının göründüğünü ancak arayan kişinin yerinin görünmediğini belirterek, yer tespiti için yasal prosedürün gerektiğini belirtti.