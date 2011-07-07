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112 üniversiteliye soruşturma

Pamukkale Üniversitesi'nden 112 öğrencinin 15 Temmuz'a kadar ifade vermelerini istedi.

07 Temmuz 2011 03:00

T24- Pamukkale Üniversitesi'nden 112 öğrenciye, okul dışında yapılan bir basın açıklamasına katıldıkları belirtilerek ve emniyetin yazısı gerekçe gösterilerek soruşturma açan rektörlük, 15 Temmuz'a kadar ifade vermelerini istedi.




Ayça Söylemez'in Bainnet'te yayımlanan haberine göre, Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile demokratik kitle örgütlerinin basın açıklamasına katıldığı iddia edilen 112 öğrenci hakkında, emniyet müdürlüğünün yazısını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.

13 Mayıs'ta Şırnak'ın Uludere ilçesinde öldürülen 12 PKK'li için, 16 Mayıs'ta yapılan basın açıklamasına katıldığı öne sürülen öğrencilerin, 15 Temmuz'a kadar "şüpheli" sıfatıyla ifade vermesi gerektiği, ifade vermezlerse, "haklarındaki diğer delillere göre karar verileceği" belirtildi.
"Kanıtlarınızı da getirin"

16 Mayıs Cuma günü, PKK'lilerin öldürülmesini protesto için Denizli'deki Çınar meydanında bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, BDP Denizli İl Başkanlığı'ndan üyelerin yanı sıra demokratik kitle örgütleri ve üniversite öğrencileri de katıldı.

16 Haziran'da Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü, 112 öğrenciye tebligat göndererek, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün 22 Mayıs 2001 tarihli yAazısı gerekçe gösterdi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesine göre haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Rektörlük, yönetmeliğin 16/a maddesi uyarınca, öğrencilerin yazılı ifadeleriyle "kanıtlarının" 15 Temmuz Cuma gününe kadar "İnceleme ve Soruşturma Kurulu Sekretaryasına" getirmelerini veya postalamalarını istendi.

Rektörlük öğrencilere, "protesto olaylarına karıştığınız bildirildi" demesine karşın, doldurulması istenen ifade tutanağında, "Olay günü orada bulunuyor muydunuz?", "Olay hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız?" şeklinde iki soru yer aldı. Öğrenciler, basın açıklamasının kampus dışında yapıldığını söyleyerek ifadeye çağrılmalarına tepki gösterdi.

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