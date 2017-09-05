112 telsizinden sürpriz evlenme teklifi

Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU\'da 112 Acil Hizmetler Şubesi\'nde ambulans şoförü Özgür Sönmez, izin aldıktan sonra sevgilisi acil tıp teknisyeni Helin Kılıç\'a telsizden evlenme teklif etti.

Kastamonu 112 Acil Hizmetler Şubesi\'ne bağlı merkez 3 nolu istasyonda görevli ambulans şoförü Özgür Sönmez, aynı istasyonda görev yapan ve 1.5 yıldır arkadaş olduğu Helin Kılıç\'a sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Sönmez, İl Sağlık Müdürlüğü\'nden aldığı izin ile telsizden, \"Ömrümün geri kalan kısmını seninle geçirmek istiyorum. Benimle evlenir misin Helin?\" diye anons etti. İstasyonda odada bulunan Helin Kılıç, elindeki telsizde anonsu duyunca şaşkına döndü. Sönmez, anonsun ardından elinde yüzükle odaya girdi. Sönmez, \'evet\' cevabını veren sevgilisinin parmağına yüzüğü taktı. Çiftin arkadaşları da konfeti atarak kutlama yaptı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Uyanık, sürpriz evlenme teklifinin bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyerek genç çifte mutluluk dileğinde bulundu.



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