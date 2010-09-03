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112 PERSONELİNİ DARP ETTİLER ŞANLIURFA (A.A)

03 Eylül 2010 04:24

-112 PERSONELİNİ DARP ETTİLER ŞANLIURFA (A.A) - 03.09.2010 - Şanlıurfa'da çıkan bir kavgada yaralananlara müdahale eden 112 Acil Servis ekipleri, darp edildi. Alınan bilgiye göre, Sarayönü Caddesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu esnada taraflardan bir grup, ambulansa önce kendi yakınlarının alınmasını isteyerek yaralıları ambulansa kaldırmaya çalışan 112 Acil Servis ekibine saldırdı. Olayda 112 Acil Servis ekiplerinden Halit Polat ve Hacı Çakmak, darp edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri, olayla ilgili bazı kişileri gözaltına aldı. Kavgada yaralanan kişilerin yanı sıra, acil servis çalışanları da başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarafların yakınlarının ikinci bir kavga ihtimaline karşı polis ekipleri, yaralıların kaldırıldığı hastanelerde de yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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