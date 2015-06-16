112 operatörü, hayatının en acı ihbarını aldı

Kütahya'da, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezinde görevli Habibe Duran, ihbar üzerine ambulans yönlendirdiği kazada, 5 yaşındaki kızının öldüğünü, anne ve babasının yaralandığını öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Yaşar Duran idaresindeki 43 UA 650 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 27. kilometresinde refüje çarparak takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan 5 yaşındaki Ebrar Şen hayatını kaybetti, sürücü Yaşar ve eşi Fatma Duran ağır yaralandı. 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezini arayan vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Çağrıya cevap veren Habibe Duran, kaza yerine ambulans yönlendirdi.

Daha sonra, kazada 5 yaşındaki kızının öldüğünü, anne ve babasının yaralandığını öğrenen Duran, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Gözyaşlarını tutamayan Duran, burada sinir krizi geçirdi.

Habibe Duran'ın eşinden ayrıldığı ve kızıyla yaşadığı öğrenildi.