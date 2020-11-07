112 Acil'i 4 ayda 1347 kez aramış!

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza uygulanacağı açıklandı.

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, gereksiz ve asılsız ihbarlarda bulunanlar, tek tek tespit edilerek, para cezası uygulanıyor.



Çağrı merkezini arayanlar, "Kedi tavana çıktı, polis gönderin aşağıya indirsin", "Evladım evde yok, telefon numarasını versem konumundan bulabilir misiniz?" şeklinde gereksiz ve asılsız çağrılarda bulunuyor.



Yapılan incelemede; kentte son 4 ay içinde gereksiz yere 112'yi aradığı tespit edilen 11 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uygulandı. Ceza uygulananlar arasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bin 347, bin 327, 754 ve 678 defa arayanların yer alması dikkat çekti.

Bazı vatandaşların 112'yi defalarca gereksiz şekilde aradıklarını dile getiren Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, "Yaptığımız incelemelerde hiçbir işi yokmuşçasına bir vatandaş, 4 ay içinde bin 347 defa 112'yi aramış. Yine, bin 327, 754,678 kere gibi rakamlarda arayanlar olmuş. Bunlarla ilgili biz idari işlemler yapıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazıp, gelen cevaba göre adres kayıtlarını tespit edip, cezai müeyyideler uyguluyoruz." diye konuştu. (DHA)