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Dünya

111 BOŞNAK'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ SARAYBOSNA (A.A)

21 Temmuz 2011 19:58

-111 BOŞNAK'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ SARAYBOSNA (A.A) - 21.07.2011 - Bosna savaşının başladığı 1992 yılında ülkenin batısındaki Priyedor kentinin yakınlarında bulunan Koriçanske Stiyene dağlık alanında öldürülen ve daha sonra kemikleri farklı toplu mezarlardan çıkarılan 111 Boşnak'ın cenazesi toprağa verildi. Priyedor'un yakınındaki Kozarac kasabasının futbol kulübü ''Bratstvo''nun stadyumunda düzenlenen toplu cenaze törenine, kurban yakınları, komşu ve arkadaşlarının yanı sıra binlerce kişi katıldı. 22 yaşındayken Koriçanske Stiyene'de Sırp birlikleri tarafından öldürülüp dehlize atılan kardeşi Hüseyin Avdiç'i son yolculuğuna uğurlayan ablası Zinaida Saraçeviç, diğer kardeşi Safet'in de kayıp olduğunu belirterek, ''Onun kemiklerini hala bulamadık. Annem oğullarını kaybetmenin acısına dayanamayıp ölmüştü. Şimdi kimsem yok'' dedi. 1992'de Koriçanske Stiyene'de idamdan kurtulan Admir Mrkaly, babası Himzo'nun cenazesini toprağa vermek için törenlere katıldığını anlattı. Mrkaly, ''Babam o gün benim hayatımı kurtardı fakat o kurtulamadı. Tabutun içinde sadece birkaç kemiği var ve onları toprağa vereceğim'' diye konuştu. Bosna Hersek Reisül Uleması Dr. Mustafa Ceriç tarafından kıldırılan toplu cenaze namazının ardından, 111 cenaze Kozarac'ta bulunan 6 farklı mezarlığa defnedildi. Koriçanske Stiyene dağlık alanında 1992'de öldürülen yüzlerce Boşnak'ın cenazeleri Batı Bosna'daki çok sayıda bulunan toplu mezarlarından çıkartılıp, her yıl düzenlenen toplu cenaze törenleriyle toprağa veriliyor.

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