11.02.2011 - Alman basınından özetler

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı François

Hollande, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro

Poroşenko'nun Ukrayna krizine çözüm bulabilmek için Minsk’te biraraya

gelmesi planlanıyor. Koblenz kentinde yayımlanan Rhein-Zeitung Ukrayna

krizi konusunda şu görüşleri dile getiriyor:

“Başbakan Merkel Ukrayna’da krize askerî bir çözüm görmüyor. Amerikan

Başkanı da durumu benzer bir biçimde değerlendiriyor, ancak güçler dengesi

konusunda hayale kapılmıyor ve Ukrayna Ordusu tamamen silahlandırılmış

olsa bile ayrılıkçı asilerin arkasında tüm gücüyle duran Rusya’ya karşı

koyamayacağını biliyor. Ne var ki Merkel’den farklı olarak, durum böyle diye

Kiev’e silah yardımı yapmanın yanlış adım olacağı sonucunu da çıkartmıyor.

Başkan Obama, sırtında sadece iç politik baskılar olduğu için de böyle

davranmıyor. Tabii ki Cumhuriyetçi şahinler şu sıralarda Washington’da

politikaları belirliyorlar, ama bu durum Obama’yı böyle davranmaya

zorlamıyor. Obama aslında tüm dünya kamuoyunun gözleri önünde

Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapabilecekleri yönündeki senaryoyu açıklamaya

mecbur değildi. Ama buna rağmen bunu yapmışsa, isteyerek yapmış demektir.

Zira Putin ile giriştiği sinir harbinde elinde yeni bir koz olmasını ümit

ediyor.”



Pforzheimer Zeitung’un aynı konudaki yorumunda da, Ukrayna

anlaşmazlığında söz konusu olanın Ukrayna’nın doğusundan çok, Rusya ile

ABD arasındaki ilişkiler olduğunun son dönemde iyice su yüzüne çıktığı

belirtiliyor. Yorumun devamında şu görüşler yer alıyor:

“Karşılıklı suçlamalar, tehditler, Soğuk Savaş döneminin en soğuk günlerini

anımsatıyor. ABD’deki muhafazakar çevreler barışa götürebilecek diplomatik

tüm yolların kullanılmasından yana olanlara bile öfkeleniyorlar. Eski başkan

adaylarından John McCain ve onun gibilerin savaş naraları da, bu haydutlar

filminde iyi ve kötü rollerin sık sık pozisyon değiştirdiğini gözler önüne

seriyor. Obama’nın buna daha ne kadar tahammül edeceği bilinmez. Eğer

Putin inatçı tavrını devam ettirmeyi başarırsa, o zaman çok kötü şeylerin

olması işten bile değil. Minsk’te barışa giden yolun önü açılabilir; tabii

faciaya giden yolun da… .”

Konu değiştiriyoruz… Münih’te

yayımlanan Münchner Merkur gazetesi bir

kez daha Yunanistan'a ilişkin son derece eleştirel

görüşleri yorum sütununa

taşımış:

“Atina’nın Başbakanı Tsipras sıkça ve ayinsel bir tarzda ‘Yunanistan’ın

onuru’ndan bahsediyor ve bu onuru Avrupalı vergi mükelleflerinin

ödentileriyle kurtaracağını söylüyor. Tspiras gerçekten de ulusal onuru bir

çırpıda yeniden tesis edebilir. Sadece Euro Bölgesi'nden çıktığını açıklaması

yeterli. Öylesi bir durumda Atina’nın Troyka’nın buyruklarına baş eğmesi

gerekmez, uluslararası yatırımcılar da Hellas’da istihdam yaratmak üzere

kuyruğa girerler. Eski Amerikan Merkez Bankası Başkanı Greenspan tam

üzerine bastı ve dedi ki, ‘Euro Bölgesi’nin Yunanistan’a ihtiyacı yok,

Yunanlar da zaten euro ile ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Durum

böyleyken Yunanistan dilenerek Avrupa’yı bezdiriyor, Avrupa ise

Yunanistan’ı aşağıladığını iyiden iyiye belli ediyor. Bu yakışık almaz oyunun

artık sona erdirilme zamanı gelmiştir.”

Nürnberger Zeitung ise “Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever

Avrupalılar” adındaki oluşum, kısa adıyla Pegida’nın Almanya’da bir anda

ortadan yok olmasına ilişkin yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

“Pegida’nın ayağa kalkacak gücü kalmadı. Kathrin Oertel liderliğindeki

oluşum bölünerek dağıldı. Lutz Bachmann liderliğindeki orijinal Pegida ise

gittikçe daha fazla sağa kaymakta. Ne var ki bu adamın bir ay önce seferber

ettiği kitleler ve bu kitlelerin poretesto gösterilerine katılma gerekçeleri uçup

gitmedi! Bachmann’ın yıldırım hızıyla gelişen ve birdenbire yok olan hareketi

bir alarm sinyali niteliğinde. Ama korkulan o ki, parlamentodaki yerleşik

siyasi partiler bu hareketin ortaya çıkış nedenlerini araştırmayacaklar, sadece

oluşumun -şimdilik- ortadan kalkmasına sevinecekler.”