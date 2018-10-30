1100 odalı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 1108 işçi daha alındı

Cumhurbaşkanlığı’nın Beştepe’deki 1100 odalı sarayının genel bakımı ile diğer hizmetlerini yapmak üzere ‘sürekli işçi’ kadrosuna 1108 işçi daha alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak Meclis'e gönderilen 2019 yılı bütçe verileri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hizmet veren işçi sayısını da gün yüzüne çıkardı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, daha önce taşeron işçilere yaptırılan bu hizmetler için de kadro açılmasıyla sarayda çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçi sayısı iki kat birden artarak haziran sonu itibarıyla 2374'e çıktı.

Bütçe verilerine göre, haziran sonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı'nda 1108 işçi , 479 kadrolu memur, 787 sözleşmeli personel çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı kayıtlarında görünen toplam telefon sayısı haziran sonu itibarıyla, geçen yıla göre yaklaşık iki kat artarak 2 bin 84'ten 4137'ye çıktı.

Aynı dönemde faks sayısı da 89'dan 95'e çıktı. Telefon sayısında en büyük artış santrale bağlı telefonlarda yaşandı.

Santrale bağlı telefon sayısı son bir yılda 1746'dan 3783'e, cep telefonu sayısı da 301'den 317'ye çıktı.

Müstakil telefon sayısı 37'de kaldı.