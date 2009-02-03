1100 kişilik fabrika haftada dört gün çalışacak

Macaristan'daki bir fabrika bundan böyle fabrikalarındaki işçilerin haftada sadece dört gün çalışacağını açıkladı.



Macaristan'ın Romanya sınırına yakın Mako şehrinde faaliyet gösteren Contrite Fluid Automotive Hungarian Ltd. bundan böyle fabrikalarındaki işçilerin haftada sadece dört gün çalışacağını açıkladı.



Macaristan'ın Mako şehrinde otomobiller için, lastik, radyatör ve ısı boruları üreten şirketin küresel mali krizden ötürü 100 çalışanının işine son vermek zorunda kaldığı, diğer çalışanların işini kaybetmemesi için böyle bir karar aldığı bildirildi.



Firmanın Müdürü Mihaly Nagy, kriz nedeniyle siparişlerde büyük düşüş yaşadıklarını, daha fazla işçi çıkarmamak için haftada sadece 4 gün çalışma kararı aldıklarını söyledi.



Nagy, bu kararı fabrikada çalışanlarla birlikte aldıklarını, ancak siparişlerin daha da azalma göstermesi halinde işçi çıkarmaya mecbur kalacaklarını açıkladı.

