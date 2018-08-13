1100 kiloluk 'Kral'ı alana, 130 kiloluk koyun hediye

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da kurbanlık satan Tahir Kayalı, pazarın en büyüğü olan, 1100 kiloluk simental cinsi, \'Kral\' isimli boğayı alana, 130 kiloluk merinos koyunu hediye edeceğini söyledi.

Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala, Manisa\'daki kurban pazarında yaşanan durgunluk, satıcıları üzdü. Kurbanlık satıcıları, birçok kişinin fiyatları sormasına rağmen satışların az olmasından yakındı. Satışları artırmak üzere cazip kampanyalarla müşteri çekmek için çare arayanlar da oldu. Kurbanlık satan Tahir Kayalı, yetiştirdiği \'Kral\' isimli, simental cinsi 1100 kiloluk boğayı alana, 130 kiloluk merinos koyunu hediye edeceğini belirtti.

Kurban pazarını gezip, hayvan satıcılarıyla buluşan ve çeşitli uyarılarda bulunan Tarım ve Orman Manisa İl Müdür Vekili Metin Öztürk, hazırladıkları \'kurban rehberi\'ni dağıttı. Öztürk, \"Manisa\'da 11 bin civarında büyükbaş ve 95 bin küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunuyor. Kurban satışlarının yapıldığı yerlerde veterinerler tarafından kontroller yapılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da damızlık dişi hayvan satışı yasak. Kurbanlık alacak kişiler, hayvanda kulak küpesinin bulunmasına dikkat etsin. Kulak küpesiyle ilgili bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulamayla hayvanla ilgili bütün bilgilere ulaşabilecek\" dedi.

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