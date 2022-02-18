1100 adet Porsche marka aracın bulunduğu gemide yangın çıktı

Almanya'nın kuzeybatısındaki Emden kentinden 10 Şubat'ta yola çıkan ve ABD'nin Davisville bölgesine varması planlanan gemide yangın çıktı. Volkswagen Group'a ait çok sayıda lüks aracın taşındığı gemide, yaklaşık 1100 Porsche marka otomobilin de olduğu belirtildi.

Volkswagen'den bir sözcü, çarşamba günü geminin Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında alev aldığını duyurdu. Portekiz donanmasının açıklamasında, Felicity Ace adlı gemideki 22 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.

4 bine yakın araç taşınıyordu

Audi, bazı araçlarının gemide olduğunu doğruladı ancak araç sayısıyla ilgili detay paylaşılmadı.

Alman Handelsblatt gazetesi ise geminin Volkswagen, Porsche, Audi ve Lamborghini markalarına ait 3 bin 965 araç taşıdığını aktardı.