110 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PYD) Nazilli\'deki işadamlarına yönelik görülen davada ara karar verildi. Mahkeme, 3 sanığın tahliyesine karar verdi.

FETÖ/PDY\'nin Nazilli\'deki iş adamlarına yönelik 32’si tutuklu 110 sanığın yargılanmasına devam edildi. Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu’ndaki Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Duruşma öncesinde salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı, sanık yakınlarının üzerleri arandıktan sonra salona girmelerine izin verildi.

Sanıklar ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlanmasının ardından, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan Emrah İnce, Zikri Erkan ve Mehmet Reşat Orasan’ın tahliyesine karar verilirken, duruşma 23 Mart 2018’e ertelendi.

Cumhuriyet Savcısı Ahmet Göçmen tarafından hazırlanan ve Aydın 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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