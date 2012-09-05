T24 LogoT24 Logo
Gündem

110 pilota uçuş yasağı geldi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 110 pilota uçuş yasağı getirdi

05 Eylül 2012 14:05

Uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği kapsamında havaalanları ve uçuş okulları gibi çeşitli başlıklar altında denetimlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 110 pilota uçuş yasağı getirdi.
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bu yıl Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde periyodik olarak sağlık muayenesinden geçen pilotlardan, 94'üne geçici elverişsizlik, 16 pilota da kalıcı elverişsizlik raporu verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, 6 pilotun ise kısıtlaması kaldırıldı.

Geçici elverişsizliği bulunan pilotlar sağlık sorunlarının giderilmesi ile tekrar sağlık sertifikası alarak görevine dönebilecek.

Kalıcı elverişsizlik kararı verilen pilotların ise lisansları iptal ettirilecek. Kısıtlama getirilen pilotlarda sağlık sorunu giderildiğinde kısıtlaması kaldırılacak.

Kısıtlaması olan pilotlar, eğer kaptan iseler yanlarındaki yardımcı pilotlar; eğer yardımcı pilot iseler yanlarındaki kaptan pilotun görevinde kıdemli olması gerekiyor.


Yılda bir kez kontrol


Sivil Havacılık mevzuatı gereği, ticari hava taşımacılığı operasyonlarında çoklu uçuş yapan pilotlar 60 yaşına kadar yılda bir kez, 60 yaşından sonra altı ayda bir sağlık muayenelerine girerek sağlık sertifikalarını yenilemeleri gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 107 pilota geçici, 49 pilota kısıtlama, 18 pilota da kalıcı elverişsizlik rapora verilmişti.

ETİKETLER

pilotsivil havacılıktürkiyeuçakuçuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24