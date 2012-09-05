110 pilota uçuş yasağı geldi

Uçuş emniyeti ve havacılık güvenliği kapsamında havaalanları ve uçuş okulları gibi çeşitli başlıklar altında denetimlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 110 pilota uçuş yasağı getirdi.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bu yıl Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde periyodik olarak sağlık muayenesinden geçen pilotlardan, 94'üne geçici elverişsizlik, 16 pilota da kalıcı elverişsizlik raporu verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, 6 pilotun ise kısıtlaması kaldırıldı.

Geçici elverişsizliği bulunan pilotlar sağlık sorunlarının giderilmesi ile tekrar sağlık sertifikası alarak görevine dönebilecek.

Kalıcı elverişsizlik kararı verilen pilotların ise lisansları iptal ettirilecek. Kısıtlama getirilen pilotlarda sağlık sorunu giderildiğinde kısıtlaması kaldırılacak.

Kısıtlaması olan pilotlar, eğer kaptan iseler yanlarındaki yardımcı pilotlar; eğer yardımcı pilot iseler yanlarındaki kaptan pilotun görevinde kıdemli olması gerekiyor.



Yılda bir kez kontrol



Sivil Havacılık mevzuatı gereği, ticari hava taşımacılığı operasyonlarında çoklu uçuş yapan pilotlar 60 yaşına kadar yılda bir kez, 60 yaşından sonra altı ayda bir sağlık muayenelerine girerek sağlık sertifikalarını yenilemeleri gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl 107 pilota geçici, 49 pilota kısıtlama, 18 pilota da kalıcı elverişsizlik rapora verilmişti.