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110 pilot TSK'dan istifa etti

Milli Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 110 pilotun istifa ettiğini açıkladı

01 Ağustos 2013 13:43

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, bu yılın başında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 110 pilotun istifa ettiğini söyledi.
 
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın soru önergesine yanıt verdi.

İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 110 pilotun istifa ettiğini açıkladı.

Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"2013 yılı ocak-şubat emeklilik/istifa döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 63’ü muharip jet uçağı pilotu olmak üzere 110 pilot subay istifayla Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılmak için müracaatta bulunmuştur.”

 

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