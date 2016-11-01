110 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



Mustafa Ulusoy'un haberine göre Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Akören Köyü’nde 110 öğrencide, öğlen yemeğinin ardından karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Okul idaresi durumu sağlık birimlerine bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan sayısının çokluğu üzerine tüm öğrencileri Osmancık Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararı aldı. 110 öğrenci ambulanslar ve okul servisleri ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından öğrenciler tedbir amaçlı kontrol altına alındı.



Osmancık Kaymakamı Abdullah Özübek hastaneye gelerek öğrencileri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alarak açıklama yapan Kaymakam Özübek, "İlçemiz İMKB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü öğrencileri tarafından 3 ilçe ve birçok köyde yaklaşık 908 taşımalı öğrenciye yemek hazırlıyor. Sadece Akören Köyümüzde sıkıntı yaşandı. 84 öğrencimiz müşahede altına alındı. Durumu ağır veya ciddi olan öğrencimiz bulunmuyor. Doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre gün içerisinde kontrollü olarak taburcu edilecekler. Genel olarak gıda zehirlenmesi diyemeyiz. Öğrencilerimizin şikayetlerinin sebebi araştırılacak. Hastaneye intikal ettirilen 110 öğrenciden 84’ü müşahade altına alındı" dedi.



Haberi alan öğrenci velileri çocuklarından haber almak için hastaneye akın ederek çocuklarının durumu hakkında bilgi aldı.

