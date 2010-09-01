110 milyar dolar için küfür yediler

T24 - Resmi ziyaret için bulunduğu İtalya’da 700 manken kızı Müslümanlığa davet edip Kuran hediye eden Libya lideri Kaddafi, şerefine verilen iftarda Mussolini için “şerefsiz” dedi, Libya’dan getirttiği 400 atla gösteri yaptırdı. İtalyan basını ateş püskürürken, Berlusconi ise 110 milyar doların üzerindeki Libya yatırımını kaybetmemek için bütün olanlara göz yumdu.



Libya lideri Muammer Kaddafi’nin İtalya şovu devam ediyor. Önceki gün “Türkiye AB’ye girsin, İslami Avrupa Birliği kurulsun” diyen ve topladığı 700 İtalyan kızı İslam’a davet eden Kaddafi resmi ziyaretinin ikinci gününde de gösterisine devam etti. Bir spor kompleksinde İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi’nin onuruna verdiği iftar yemeğine katılan Libya lideri, üstü açık bir cipin üzerinde Berlusconi ile davetlileri selamladı. İki lideri Kaddafi’nin Libya’dan getirdiği 400 atlı asker karşıladı. Yemek iki liderin birbirlerine yönelik övgü dolu konuşmalarına sahne oldu. 40 dakika konuşan Libya Devlet Başkanı, faşist İtalyan lideri Benito Mussolini’ye hakaretler yağdırdı. Mussolini’yi, General Rodolfo Graziani ve Libya valisi Italo Balbo’yu kınıyoruz. Libya’da sömürge döneminde yaptıkları tehcirler, katliamlara ve yıkımların hepsi büyük bir şerefsizlikti” dedi. Berlusconi, de “Büyük Cemahiriyye’nin lideri olan dostuma, onun yardımcılarına ve tüm Libya vatandaşlarına, geçmişi geride bırakma konusundaki katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.









En büyük müşterisi





30 yılı aşkın bir süre Libya’yı sömürgesi altında tutan İtalya, Libya’nın en büyük ticaret ortağı. 2008’de 40 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Libya’nın yaptığı ithalatın yüzde 22.2’si İtalya’dan gerçekleşti. Yani İtalya Libya’nın en fazla ürün aldığı ülkeler sıralamasında açık ara önde. Kaddafi ile Berlusconi arasında imzalanan anlaşma uyarınca İtalya, Libya’ya sömürge dönemindeki “acılar” için 5 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bunun karşılığında Libya, dış yatırımlarının yüzde 90’ını İtalya’ya yapacak. İtalyan finans kuruluşu Unicredit’nin yüzde 4.9’una sahip olan Libya, İtalyan ENI’nin yüzde 5’ini ve Telecom İtalia’nın da önemli bir miktar hissesini almayı taahhüd etti. Yani Libya’nın önümüzdeki 5 yıl içindeki yatırımlarından 110 milyar dolarından fazlası İtalya’ya olacak



