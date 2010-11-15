-110 İŞÇİNİN OTURMA EYLEMİ SONA ERDİ BEYŞEHİR (A.A) - 15.11.2010 - Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir fabrikanın yemekhanesinde geçen cuma günü oturma eylemi başlatan 110 işçi, alacaklarının bir bölümünün ödenmesinin ardından eylemlerini sona erdirdi. İşçileri eylemlerinden vazgeçirmeye yönelik dün yürütülen ikna çabalarının sonuç vermemesinin ardından, işveren tarafından bugün öğle saatlerinde işçilere toplam 40 bin lira ödeme yapıldı. İşçilere alacakları fabrika müdürünün odasında polis nezaretinde dağıtıldı. İşverenin, bayramdan sonra işçilerin kalan alacaklarını da ödeyeceği sözü vermesinden sonra, işçiler eylemlerine son vererek fabrikadan ayrıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan ve birikmiş maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle geçen cuma günü mesai bitiminin ardından işletmeyi terk etmeyen işçiler, yemekhanede oturma eylemi başlatmıştı.