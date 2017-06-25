110 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Ramazan Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’na akın etti. 110 bin Suriyelinin geçtiği sınır kapısında gidenlerin çoğunluğunu yaşlı, kadın ve çocuklar oluşturdu.

Kilis Valiliği’nin 13-23 Haziran arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine, bayram nedeniyle gidiş ve dönüş izni verileceğini duyurmasının ardından bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı önünde toplandı.

Sabah erken saatlerde Türkiye’deki farklı şehirlerden sınır kapısına gelen Suriyeliler, ülkelerine gidebilmek için sınır kapısı önünde saatlerce bekledi.

Kadınlar ve çocuklar

Sınırda yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle bir yıldır toplu geçişlerin yapılamadığı Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki kalabalığın çoğunluğunu yaşlılar, kadınlar, çocuklar oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey gibi bölgelere geçiş için bekleyen göçmenler zaman zaman fenalaşıp bayılarak zor anlar yaşadı. Ambulansların hazır beklediği alanda sığınmacılara anında sağlık müdahalesi yapıldı.

‘Kimsemiz yok’

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve uzun zaman sonra bayramı ülkelerinde geçirecek olan Suriyeliler, savaşın olmadığı, huzurlu bir ülkenin hayaliyle yaşıyor. Bayramı ülkesinde geçirmek isteyen 46 yaşındaki Suriyeli Adniye Abyad, hikâyesini şöyle anlatıyor: “Savaş başlamadan önce durumumuz çok iyiydi. Savaşla mahvolduk. Eşimi kaybettim. Şimdi kızımla burada yaşıyoruz, kimsemiz yok. Bazen dileniyorum, bazen temizlik işleri yapıyorum. Suriye’de çok akrabam kalmadı ama vatanımı görmek istiyorum. Buruk bir bayram geçireceğiz, fakat ülkemizde olacağız. İnşallah savaş bir an önce biter, huzura ihtiyacımız var.”

‘Dünyanın barışa ihtiyacı var’

Öncüpınar Sınır Kapısı’nda bekleyen bir diğer isim 45 yaşındaki Ali Davut. Davut, savaştan önce dershaneleri olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Suriye Kamışlı’da beş katlı dershanem vardı. İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Dershanem hava saldırısında yıkıldı. Şimdi Diyarbakır’da yaşıyorum. Eğer öğrenci bulabilirsem İngilizce dersler veriyorum. Ülkemi çok özlüyorum, bayramı ülkemde geçirmek istiyorum. Tüm dünya vatandaşlarının bayramını kutluyorum, dünyanın barışa ihtiyacı var.”

‘Dört gündür bekliyoruz’

Muhammed Suphi Ahmed, 37 yaşında. Dört yıl önce Azez’den Türkiye’ye Kaçak olarak gelmiş, ailesiyle. Azez’de mobilyacılık yaparak geçimini sağlayan Ahmed, Türkiye’de de kendi işini yapıyor. Bursa’da yaşayan Ahmed, şunları söylüyor: “Ülkemizde durum çok kötü, tekrar dönebileceğimizi düşünmüyorum. Allah Türkiye Cumhuriyeti’nden ve Türk vatandaşından razı olsun. Burada durumumuz iyi. Bayramı ülkemizde geçirmek istiyoruz, dört gündür burada bekliyoruz.”

Gümrük kapısında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından oluşturulan noktada kayıtları yapılan ve çıkışlarına izin verilen Suriyeliler, sancılı bekleyişin ardından yola çıktı. Aşırı yoğunluk sebebiyle kayıt işlemlerini tamamlayamayan bazı Suriyeliler ise ülkelerine geçebilmek için beklemek zorunda kaldı.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’nda ülkelerine geçmek için bekleyen Suriyelilerin içinde çok sayıda çocuk da vardı. Çevre güvenliğini ve düzenini sağlayan çevik kuvvet polisleri çocuklarla yakından ilgilenip onlarla sohbet etti.