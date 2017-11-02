"110 bin 971 kamu görevlisi işten atıldı; yeni iş bulmaları baskılarla kısıtlanıyor"

20 milyon kamu emekçisini temsil eden Uluslararası Kamusal Hizmetler Sendikası (PSI) kongresinde yüz bini aşkın emekçiyi işten atan ve on binlerce kişiyi tutuklayan AKP hükümetini kınama ve Türkiyeli kamu emekçileriyle dayanışma kararı alındı. OHAL uygulamalarıyla halk tarafından seçilen parlamentonun yetkilerini kaybettiğine dikkat çekilen kararda, “Şimdiye kadar 110 bin 971 kamu görevlisi işten atıldı. Binlerce kamu emekçisi gözaltına alındı ve yüzlercesi tutuklandı. Kamu emekçilerinin yeni bir iş bulma ve kendilerini geçindirme olanakları işverenlere yapılan baskılardan dolayı sınırlı” dendi.

Kararda 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin bastırılmasından hemen sonra AKP hükümetinin olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek adaletsiz yöntemler uyguladığı, yasalara uymadığı belirtilerek, “Bu yasa dışı yöntemlerle seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, farklı düşünen gazeteciler, akademisyenler, avukatlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ya da tehdit ediliyor” denildi.

Emekçilere yönelik hukuksuzlukları kınadılar

OHAL uygulamalarıyla halk tarafından seçilen parlamentonun yetkilerini kaybettiğine dikkat çekilen kararda şöyle dendi:

“Şimdiye kadar 110 bin 971 kamu görevlisi işten atıldı. Binlerce kamu emekçisi gözaltına alındı ve yüzlercesi tutuklandı. Bu sayılar büyük bir olasılıkla geçenlerde açıklanan KHK’lerle birlikte daha da artacak. Emekçiler için emekli olma süreçleri mümkün olduğu kadar uzatılıyor ve tazminat hakları keyfi bir biçimde gasbediliyor. Kamu emekçilerinin yeni bir iş bulma ve kendilerini geçindirme olanakları işverenlere yapılan baskılardan dolayı sınırlı."

Kararda ayrıca, “PSI’ye bağlı federasyon ve sendikalar olarak; SES, BES, Tüm Bel-Sen, ESM ve Yapı Yol Sen üyesi bin 539 emekçinin işten atılmasını, 73’ünün tutuklanmasını ve 40’nın göz altında tutulmasını kınıyoruz” ifadesi kullandıldı.

"Dayanışma daha da geliştirilmeli"

İsveç Vision Federasyonu’nu temsilen kongrede bir konuşma yapan Vision’un Genel Başkan Yardımcısı Ove Jansson da, Türkiye’de sendikal hakların sistematik olarak ihlal edildiğini belirttikten sonra konuyu ILO’nun kongresine taşımaya hazırlandıklarını söyledi.Vision’un belediye emekçilerini örgütleyen Kommunal Federasyonu ile birlikte Türkiye’deki sendikalara maddi destek verdiğini ve siyasi girişimlerde bulunduğunu söyleyen Jansson, Türkiye’deki sendika ve emekçilerle dayanışmanın daha da geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Dünyanın değişik ülkelerinden 900 civarında delegenin katıldığı kongre yarın sona erecek.

PSI kimdir?

Uluslararası Kamusal Hizmetler Sendikası, 154 ülkeden 700’ü aşkın sendikayı ve 20 milyon kamu emekçisini temsil ediyor.