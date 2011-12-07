-11 zanlının tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi İZMİR (A.A) - 07.12.2011 - İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik 22 Kasım'daki operasyonun ardından tutuklanan 11 kişinin tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanan zanlıların avukatlarının itirazlarını karara bağladı. Mahkeme daha önce İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince itirazları reddedilen 7 zanlı ile diğer 4 zanlının tutukluluk hallerine yapılan itirazı reddetti. Operasyonda gözaltına alınan diğer zanlıların serbest bırakılmasına savcılıkça yapılan itirazın ise cuma günü karara bağlanacağı öğrenildi.