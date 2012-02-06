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Ekonomi

11 yılda yeraltından 1.3 milyar dolarlık altın çıkarıldı

Türkiye’de 2011 yılında madenlerden çıkarılan altın miktarı, önceki yıla göre yüzde 43 artarak 24.4 tona ulaştı.

06 Şubat 2012 02:00


T24 - Türkiye’de 2011 yılında madenlerden çıkarılan altın miktarı, önceki yıla göre yüzde 43 artarak 24.4 tona ulaştı.

Altın üretimine 2001 yılında başlanan Türkiye’de halen 6 altın maden  şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye’de altın madenciliğinin başladığı 2001’den bugüne üretilen altın miktarı da 106,5 tona ulaştı. 2001’de 1.4 ton ile başlayan altın üretimi, 2006 yılında 8 ton, 2008’de 11 ton, 2009 yılında 14.5 ton, 2010 yılında 17 ton, 2011 yılında ise 24.4 ton oldu.


En çok altın Uşak’tan çıktı

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre;  geçen yıl çıkarılan 24 ton 425 kilogram altının 8.8 tonu Uşak Kışladağ  Altın Madeninde, 5.8 tonu Erzincan Çöpler Altın Madeninde, 5.1 tonu Gümüşhane  Mastra Altın Madeninde, 3.9 tonu Bergama Ovacık Altın Madeninde, 432 kilogramı Eskişehir Kaymaz Altın Madeninde, 413.6 kilogramı da Salihli Kart Altın Madeninde  üretildi. Toplam 24 ton 425 kilogramlık altının bugünkü fiyatlarla ekonomik  değeri ise yaklaşık 1 milyar 365 milyon doları buluyor.

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Akdur, Türkiye’nin yıllık altın talebinin 150-250 ton arasında değiştiğini ifade ederek, son 17 yılda 2 bin 573 ton altın ithal edildiğini söyledi. Yılda ortalama 151 ton altın ithal edildiğini anlatan Akdur, Türkiye’nin  altın ithalatına bugünkü fiyatlarla yılda yaklaşık 8 milyar dolar ödediğini  belirtti. Türkiye’nin, dünyada kişi başına en fazla altın satın alınan ülkeler arasında  üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Akdur, bu ticaretin  kesilmesini istemeyen çevrelerin Türkiye’deki altın üretimini engelleme  girişimlerini yıllardır sürdürdüğünü kaydetti .


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