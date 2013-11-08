11 yılda 12 bin kişi iş kazasından hayatını kaybetti

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya’nın verilerine göre, 2013’ün ilk 10 ayında toplam bin 17, son 11 yılda 12 bin kişinin iş kazasından hayatını kaybetti. Aylık bazdaki rakamlara göre de, Temmuz ayında, 120, Ağustos ayında 148 ve Eylül ayında 127 işçi öldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, AKP hükümetinin ve Başbakanın işçileri sadece maliyet unsuru olarak gördüğünü, iş cinayetlerine karşı hiçbir önlem almadıkları için işçi ölümlerinden sorumlu olduklarını söyledi. Akkaya’nın yazılı açıklaması şöyle:

Dün Başbakan ve Bakanları gözlerini öğrenci evlerine dikmişken, tüm bakanlar Türkiye’nin nasıl geliştiği yalanını atarken Gaziantep’te İbrahim Gemici ve Mehmet Alakırık isimli işçiler hayatlarını kaybetti. Dün bütün televizyon kanalları Başbakan’ı ve onun hayal dünyasının gündemlerini tartışmaya zorlanırken Gaziantep’te 45 işçi yaralandı. 7 işçi hayat mücadelesi veriyor. Bazılarının vücutları yanık içinde; derileri soyuluyor, etleri kesiliyor.

Başbakansa “muhafazakâr demokrat” anlayışlarına göre kız ve erkek öğrencilerin aynı evde kalamayacağı fetvasını veriyor. İşçiler ölürken Başbakan magazin gündemi yaratıyor.

Başbakan’ı ve Çalışma Bakanını acilen, hayatlarını kararttıkları işçilerle ve aileleriyle yüzleşmeye ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyorum.”