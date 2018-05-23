11 yıl sonra Türkiye'ye gelen Shakira'nın konser biletlerinin fiyatları belli oldu

12 Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında İstanbul'a geliyor. Konser biletleri satışa çıkan şarkıcının bilet fiyatları ise asgari ücretle yarışıyor.

11 Temmuz'da 40 bin kişi kapasiteli Vodofone Park'ta konser verecek olan şarkıcının biletleri dün satışa çıktı. Shakira'yı sahne önünden izlemenin fiyatı ise 1,555 TL oldu. Biletix'te diğer kategorilerde ise fiyatlar 162 TL'den başlayıp 780 TL'ye kadar çıkıyor.

Ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelecek. Konser öncesi Türkiye'deki hayranlarına mesajı gönderen şarkıcı, "Yeniden İstanbul'da olmak ve en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum." dedi.