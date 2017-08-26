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11 yıl kaçan cinayet zanlısı yakalandı 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, polis ekipleri 11 yıl önce Denizli'de işlediği iddia edilen cinayet nedeniyle aranan 46 yaşındaki Tamer Ç

26 Ağustos 2017 11:05

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, polis ekipleri 11 yıl önce Denizli\'de işlediği iddia edilen cinayet nedeniyle aranan 46 yaşındaki Tamer Ç.\'yi yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Tamer Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
Denizli\'de, \'kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ruhsatsız silah bulundurma\' gibi 11 ayrı suçtan aranan ve 2006 yılında cinayet işlediği belirlenen Tamer Ç., 11 yıl sonra Nazilli\'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ç. tutuklandı. 

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