11 yıl haksız yere hapis yattı!

T24-

Şinhua haber ajansı, 57 yaşındaki Cao Cuohay'ın parayı ülkenin orta kesimindeki Henan eyaletine bağlı Şangçiu şehri adli makamlarından teslim aldığını duyurdu.



Öldürdüğü iddia edilen kişinin geçen ay köyünde görülmesi üzerine Cao serbest bırakıldı.

Cao, hapisten çıktıktan sonra Çin basınına, sorgu sırasında polisin kendisini dövdüğünü ve günlerce uykusuz bıraktığını anlattı ve "ölmek yaşamaktan daha iyiydi" dedi. Bu vaka, Çin'de polisin yaygın olarak işkenceye başvurduğu tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.



Şimdi 58 yaşında olan Cao Cenşang ile 11 yıl önce tartışan Cao Cuohay, bu tartışmadan sonra Cao Cenşang'ın ortadan kaybolması ve birkaç gün sonra bulunan başı kesilmiş bir cesedin Cao Cenşang'a ait olduğunun ileri sürülmesi üzerine tutuklanmıştı. Hapse girdikten sonra Cao Cuohay'in eşi başkasıyla evlendi, dört çocuğundan ikisini, eşinin yeni kocası evlat edindi, diğer ikisi ise göçmen işçi olarak evi terk etti.



İki polis yetkilisinin, Cao'ya işkence yapmak ve itirafa zorlamak suçundan tutuklandığı, diğerinin ise arandığı bildirildi. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, internet sitesinde işkenceye karşı yürütülen kampanya kapsamında geçen yıl 1800 polise görevden el çektirildiğini açıkladı. Şangçiu Emniyet Müdürü Şi Dagang, "polisin suç olaylarının daha akılcı ve bilimsel yöntemlerle ele alınmasını öğrenmesi gerektiğini" söyledi.



2005 yılında da Şi Şianglin adındaki bir resmi görevli, karısını öldürmek suçundan 11 yıl hapis yattıktan sonra, karısının memleketine geri dönmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Suçu kabul etmesi için işkence gördüğünü söyleyen Şi;ye 67 bin ABD Doları tutarında tazminat ödenmişti.