11 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, Ö.Ö'nün (23), 11 yaşındaki zihinsel engelli F.G'yi 22 Mayıs'ta Köme Mahallesi'ndeki bir sokakta yapılan düğün sırasında kolunda tutarak evine götürdü.

Düğünde kızını bulamayan anne E.G'nin durumu polise bildirmesiyle çalışma başlatan Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarından Ö.Ö'nün (23) kimliğini tespit etti.

Ö.Ö'nün evine operasyon yapan polis, evde bulunan zihinsel engelli kızı annesine teslim etti. Evde bulunan Ö.Ö, K.T. ve M.Y'yi zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.