11 yaşındaki Türk'ü dünya takip ediyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 11 yaşındaki üstün zekalı Mert Açıkel, okulda gördüğü derslerle tatmin olmadığı için okula paralel olarak Berlin Teknik Üniversitesi ve Humboldt Üniversitesi'nde de eğitim görüyor.

Dört yaşında okuma, yazma ve hesap yeteneğine sahip olan Mert, ilkokul birinci sınıfa başladıktan dört hafta sonra ikinci sınıfa geçmiş. Mert’i ilkokula aslında daha erken kayıt yapmak istediklerini söyleyen annesi, çocuğunun boyunun kısa olmasından dolayı okula alınmadığını ifade etti.

Annesi, ilkokula başlamadan önce çok sıkılan Mert’in günlük programına müze ve değişik kursları koyduklarını söylüyor. Berlin Teknik Üniversitesi’nde Gıda Kimyası bölümünde derslere başlayan Türk öğrenci ilk sözlü sınavını da başarıyla geçti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, öğretmenleri tarafından Berlin Tegeler Humboldt Lisesi’nde üstün yetenekliler sınıfına yönlendirilen Mert, seneye bir sınıf daha atlayarak yedinci sınıftan dokuzuncu sınıfa geçecek. Buna rağmen okulda asıl performansını gösteremediğini düşünen Mert, haftada bir kez Berlin Humboldt Üniversitesi’nde Matematik, Teknik Üniversite’de ise Gıda Kimyası dersi görüyor.

Mert, 2030 yılında gerçekleşecek Mars Misyonu’nda yer alacak. Mert, Berlin’e gelen NASA Müdürü Charles Bolden’den Mars Misyonu’na katılma sözü aldı.