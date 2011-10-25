T24 LogoT24 Logo
Gündem

11 yaşındaki Serdar Gür, enkazdan çıkarıldı   VAN (A.A)

25 Ekim 2011 22:53

-11 yaşındaki Serdar Gür, enkazdan çıkarıldı   VAN (A.A) - 25.10.2011 - Van merkezde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, sağ ulaşılan 11 yaşındaki Serdar Gür, yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonucunda enkazdan çıkarıldı.  Depremde, Kazım Karabekir Caddesi'nde yıkılan biri 7, diğeri 5 katlı iki binada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.  Çalışmalar sırasında, yaklaşık 50 saat sonra, kolonlarının önceden kesildiği iddia edilen binanın enkazından, 11 yaşındaki Serhat Gür'e ulaşıldı. Ayakları enkazda sıkıştığı için çıkarılamayan Serhat Gür, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucunda enkazdan kurtarıldı.  Kurtarma çalışmaları sırasında ekiple sohbet eden Gür, deprem sırasında banyoda bulunduğunu, annesinin kendisi koruması nedeniyle kurtulduğunu söyledi. Enkaz altındaki Gür'ün annesinin cesedine de ulaşılmaya çalışılıyor.   Oksijen maskesinin takıldığı Gür, 3,5 saat sonra çıkarılarak Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24