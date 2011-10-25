-11 yaşındaki Serdar Gür, enkazdan çıkarıldı VAN (A.A) - 25.10.2011 - Van merkezde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, sağ ulaşılan 11 yaşındaki Serdar Gür, yaklaşık 3,5 saat süren çalışma sonucunda enkazdan çıkarıldı. Depremde, Kazım Karabekir Caddesi'nde yıkılan biri 7, diğeri 5 katlı iki binada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında, yaklaşık 50 saat sonra, kolonlarının önceden kesildiği iddia edilen binanın enkazından, 11 yaşındaki Serhat Gür'e ulaşıldı. Ayakları enkazda sıkıştığı için çıkarılamayan Serhat Gür, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucunda enkazdan kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekiple sohbet eden Gür, deprem sırasında banyoda bulunduğunu, annesinin kendisi koruması nedeniyle kurtulduğunu söyledi. Enkaz altındaki Gür'ün annesinin cesedine de ulaşılmaya çalışılıyor. Oksijen maskesinin takıldığı Gür, 3,5 saat sonra çıkarılarak Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.