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Dünya

11 yaşındaki kızı timsah parçaladı

Avustralya'da 11 yaşında bir kız, gölde yüzerken arkadaşlarının gözleri önünde bir timsah tarafından sulara çekilip öldürüldü

17 Mart 2009 02:00

Avustralya polisi, gölde kaybolan 11 yaşındaki bir kızın timsah tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Briony O'Sullivan, kız kardeşi ve iki arkadaşı ile birlikte Darwin kentine 40 kilometre uzaklıktaki Black Jungle Bataklığı'nda bulunan gölde yüzmeye başladı.

Saat 17.30 sıralarında, Briony bu gölde kaybolurken ve bir daha da kendisinden haber alınamadı. Arkadaşları, Briony'nin onlardan daha önde yüzdüğünü, ancak bir şeyin onu aşağı çektiğini gördüklerini söyledi. Briony, her şeye rağmen dışarı çıkmayı başardı. Bir süre kıyıda kalan 11 yaşındaki kız, arkadaşlarının gözleri önünde tekrar suya hızla çekildi ve bir daha da şu yüzüne çıkamadı.

Görgü tanığı arkadaşı ``Onu kıyıdan bir şey aşağı doğru çekti, tam o sırada bir timsah kuyruğu da sudan çıktı ve ikisi birlikte kayboldular'' dedi.

Polisler Briony'nin kaybolduğu göl kıyısında yaptıkları incelemede, kızın o gün giydiği kısa pantolonu buldu.

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