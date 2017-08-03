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11 yaşındaki kızı taciz etti; linçten kurtulmak için karnına bıçak sapladı

Küçük kıza portakal bahçesinde cinsel istismarda bulunmaya çalıştı

03 Ağustos 2017 15:08

Adana'da 11 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen 51 yaşındaki Demirel A., mahallelinin linç girişiminden kurtulmak için evden aldığı bıçağı karnına saplayarak intihara kalkıştı.

Hürriyet'te eyr alan habere göre merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Havutlu Mahallesi'nde, bir fırına ait ekmek taşıyan aracın şoförlüğünü yapan Demirel A., önceki gün iddiaya göre adı açıklanmayan bir kız çocuğuna evinin yakınındaki portakal bahçesinde cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Çocuk, bağırarak yardım isteyince, Demirel A., kaçtı. bugün akşam saatlerinde eve gelen Demirel A., ailesiyle tartıştı. Olay nedeniyle komşularının da tepki gösterip, dövmeye çalıştığı Demirel A., mutfaktan aldığı ekmek bıçağını karnına saplayarak intihara kalkıştı.

Mahalleli evin etrafında toplandı

Olay yerine çağrılan polisler, kan kaybeden Demirel A.'yı hastaneye götürmek istedi. Ancak elindeki bıçağı boğazına dayayan Demirel A., polislerin gitmesini istedi. Mahalle sakinleri de evin etrafında toplanarak Demirel A.'nın kendilerine verilmesini istedi. Kalabalığın şüpheli Demirel A.'ya zarar vermesinden endişe eden polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, uzun uğraşlar sonucu Demirel A.'nın elinden bıçağı almayı başardı. Ailesinin gazetecilere tepki gösterdiği Demirel A., polislerin arasında, yakınlarına ait bir hafif ticari araçla Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demirel A.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

İstismara uğradığı öne sürülen kız çocuğu koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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