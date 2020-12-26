11 yaşındaki kız, tacize uğradığını mektupla anlattı; tutuksuz yargılama kararı çıktı!

Ankara'da 11 yaşındaki Y.E'nin 60 yaşındaki komşusunun cinsel istismarına uğraması küçük kızın ailesine yazdığı mektupla ortaya çıktı. Anne, kızının zaman zaman "ölmek istiyorum" dediğini belirtirken; hakkında soruşturma başlatılan şahsın tutuksuz yargılanmasına isyan etti.

Ankara'da, 2017-2018 arasında yaşanan olayda o dönem ikinci sınıfta olan Y.E'yi (11) annesi S.E., tamir malzemesi alması için karşı komşularına gönderdi.

Kapıyı açan F.K. (60), eşinin alt katta olduğunu söyleyerek küçük kızı evin alt katına götürdü. Burada Y.E'nin özel bölgelerine dokunan F.K. küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Aradan geçen iki haftanın ardından Y.E. bu defa evinin yakınında bulunan parkta köpeğini gezdirdiği sırada F.K. tarafından istismar edildi.

Milliyet'in haberine göre; küçük kız, korkusundan yaşadığı kabusu kimseyle paylaşamadı. Bir gün okulda sohbet ettiği kız arkadaşı, kendisinin uğradığı cinsel istismarı Y.E'ye anlattı. Kız arkadaşının anlattıklarıyla, kendi yaşadıkları arasında benzerlikler olduğunu fark eden küçük kız, kendisini istismar eden F.K'nin de davetli olduğu doğum günü partisinden önce annesine yaşadıklarını anlatan bir mektup verdi.

Anne savcılığa koştu, tutuksuz yargılama kararı çıktı

Aile, cinsel istismarı öğrenmesinin ardından soluğu adliyede aldı. F.K. hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan iddianame hazırlandı. Savcının itirazına rağmen F.K'nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

"Bazen ölmek istiyorum"

19 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında dinlenen anne S.E., kızının 1. ve 2. sınıfta başarılı olduğunu, ancak 3. sınıftan itibaren bazı psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyledi: "2020'nin başında 'bazen ölmek istiyorum' şeklinde sözler söylüyordu. Kendisine neden kızım? diye sorduğumda, 'Eski günler aklıma geliyor' diyordu. Fakat anlatmıyordu. Olayın ilk çıkışı kızımın doğum gününde oldu. Bazı komşularla birlikte sanık ve eşini de davet etmiştik. Misafirler gelmeden kızım bana, 'Anne sana bir mektup vereceğim' diyerek mektubu verdi. Sanığın kızıma istismarda bulunduğuna ilişkin yazılar yazıyordu, okuyunca şoka girdim, ağlama krizine girdim.