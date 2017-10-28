11 yaşındaki kayıp Muhammet bulundu

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)- FATİH\'te oturan ve perşembe akşamı kaybolan 11 yaşındaki Muhammet Usuk Şirinevler\'de bulundu.

5 kardeşten ortancası olan Oruç Gazi Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Muhammet Usuk dün okuldan çıktıktan sonra evine gelerek çantasını bıraktı. Muhammet daha sonra saat 15.00 sıralarında kahvehanedeki babasının yanına giderek 5 lira harçlık aldı. Babasının yanından ayrılarak arkadaşlarının yanına giden Muhammet Usuk kayıplara karıştı. Muhammet\'in akşam eve gelmemesi üzerine anne ve babası polise başvurdu.

AKSARAY METRO ÇEVRESİNDE GÖRÜLDÜ

11 yaşındaki Muhammet en son arkadaşları tarafından Aksaray Metro istasyonun çevresinde görüldü. Muhammet\'in bu bölgede kaybolmadan önceki görüntüleri de güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

MUTLU HABER GELDİ

Mutlu haber 32 saat sonra geldi. Muhammet bugün 23.00 sıralarında Şirinevler\'de bir sokakta 2 kişi tarafından bulunup ailesine teslim edildi.