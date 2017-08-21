T24 LogoT24 Logo
Gündem

11 yaşındaki Cuma, Fırat Nehri'nde boğuldu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),(DHA) - GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren 11 yaşındaki Cuma Ali Başıaçık boğularak can verdi

21 Ağustos 2017 15:26

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep),(DHA) - GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde serinlemek amacıyla Fırat Nehri\'ne giren 11 yaşındaki Cuma Ali Başıaçık boğularak can verdi.
Olay, dün gece Fırat Nehri\'nin geçtiği Belkıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'ten ailesiyle akraba ziyaretine gelen Cuma Ali Başıaçık, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Başıaçık için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Başıaçık\'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için morga konuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MetinGaziantepDHAGAZİANTEP NizipFırat NehriCuma Ali BaşıaçıkOlayNehriBelkıs MahallesiGaziantepBaşıaçıkJandarmaSudanFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24